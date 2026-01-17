Сыновья Игоря Золотовицкого рассказали о последних словах отца

17 января 2026, 15:21

Последние слова Золотовицкого на вопрос о самочувствии были оптимистичными

Вдова Игоря Золотовицкого Вера Харыбина с сыновьями, Александром Золотовицким (слева) и Алексеем Золотовицким (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Сыновья ректора Школы-студии МХАТ заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого Алексей и Александр Золотовицкие на церемонии прощания с мастером рассказали о последних словах отца, передает ТАСС.





Алексей Золотовицкий выразил благодарность всем, кто разделил с его семьей горе и выразил свою любовь к артисту.





«Папины последние слова были, когда его должны были увести в реанимацию, когда он был в тяжелом состоянии, он <...> очень сосредоточенно посмотрел и сказал: "ВО!". Он вот так ушел. Мне кажется, это был последний урок, который он нам дал», — добавил сын актера.