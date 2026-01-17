Весенний куш: стало известно, сколько миллионов заработает Мия Бойко за один концерт
Мия Бойко готовится к своему долгожданному апрельскому концерту, который обещает стать одним из самых прибыльных в её карьере.
По подсчётам «Звездача», одно выступление певицы может принести организаторам более 4 миллионов рублей.
Цены на билеты рассчитаны так, чтобы каждый поклонник мог выбрать свой формат посещения. Стоимость танцпола начинается от 1 тысячи рублей, а поклонники, желающие насладиться шоу в VIP-ложе, заплатят до 9,5 тысяч. Такой ценовой диапазон позволяет сочетать доступность и эксклюзивность одновременно.
Мия сама называет свои цены «максимально самокритичными, но справедливыми». Похоже, певица понимает, что зрители ценят не только выступление, но и атмосферу концерта, поэтому старается сделать его интересным для разных категорий фанатов.
