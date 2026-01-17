Весенний куш: стало известно, сколько миллионов заработает Мия Бойко за один концерт

17 января 2026, 14:26

Мия Бойка заработает более 4 миллионов рублей за один концерт

Мия Бойка (Фото: Instagram* / @miaboyka)

Мия Бойко готовится к своему долгожданному апрельскому концерту, который обещает стать одним из самых прибыльных в её карьере.