«Корзиночка»: Айза-Лилуна Ай растрогала соцсети прощанием с сыном
Айза-Лилуна Ай поделилась с подписчиками трогательными моментами расставания с сыном.
Её 15-летний Сами впервые отправился к отцу — рэперу Гуфу — самостоятельно, вылетев к нему на самолёте. Блогер сняла на видео, как провожает сына в дорогу, не скрывая эмоций.
Однако реакция аудитории оказалась неоднозначной. Некоторых подписчиков насторожила излишняя, на их взгляд, нежность Айзы — особенно то, что она продолжает ласково называть уже взрослого сына «корзиночкой».
Позже Айза опубликовала и переписку с Алексеем Долматовым. Судя по сообщениям, папа тоже не смог сдержать чувств и признался, что момент оказался для него очень эмоциональным.
