«Корзиночка»: Айза-Лилуна Ай растрогала соцсети прощанием с сыном

Айза-Лилуна Ай эмоционально проводила 15-летнего сына Сами к Гуфу
Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Айза-Лилуна Ай поделилась с подписчиками трогательными моментами расставания с сыном.



Её 15-летний Сами впервые отправился к отцу — рэперу Гуфу — самостоятельно, вылетев к нему на самолёте. Блогер сняла на видео, как провожает сына в дорогу, не скрывая эмоций.

Однако реакция аудитории оказалась неоднозначной. Некоторых подписчиков насторожила излишняя, на их взгляд, нежность Айзы — особенно то, что она продолжает ласково называть уже взрослого сына «корзиночкой».

Позже Айза опубликовала и переписку с Алексеем Долматовым. Судя по сообщениям, папа тоже не смог сдержать чувств и признался, что момент оказался для него очень эмоциональным.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

