Скончалась актриса из сериалов «Следаки» и «Мент в законе» Ольга Моховая

Ольга Моховая (Фото: кадр из сериала «Мент в законе»)
Актриса театра и кино Ольга Моховая скончалась на 55-м году жизни. Об этом говорилось на личном сайте артистки.
«Невозможно поверить, не укладывается в сознании... Оля ушла от нас», — отмечалось в публикации.
Уточнялось, что Ольга умерла 11 мая. Причины кончины Моховой и место прощания пока не раскрывались.
Ольга Моховая появилась на свет 14 июня 1970 года. После получения аттестата она поступила на экономический факультет ВГИК им. С. А.Герасимова. Потом Ольга стала студенткой актерского факультета ВТУ им. Б. В.Щукина (курс А. А.Казанской).
С 1993-го Моховая трудилась в Театре им. Моссовета. Артистка озвучивала мультсериалы и занималась дубляжом фильмов. Также Ольга работала на телевидении. Актриса сыграла в фильмах и сериалах «Заповедник», «Обручальное кольцо», «Петровка, 38. Команда Семенова», «Кодекс чести», «Следаки», «Мент в законе», «Право на правду», «Свидетели» и иных.
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