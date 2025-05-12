Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ Скончалась актриса из сериалов «Следаки» и «Мент в законе» Ольга Моховая

Скончалась актриса из сериалов «Следаки» и «Мент в законе» Ольга Моховая

Ольга Моховая (Фото: кадр из сериала «Мент в законе»)

Ольга Моховая (Фото: кадр из сериала «Мент в законе»)

Актриса театра и кино Ольга Моховая скончалась на 55-м году жизни. Об этом говорилось на личном сайте артистки.
«Невозможно поверить, не укладывается в сознании... Оля ушла от нас», — отмечалось в публикации.

Уточнялось, что Ольга умерла 11 мая. Причины кончины Моховой и место прощания пока не раскрывались.

Ольга Моховая появилась на свет 14 июня 1970 года. После получения аттестата она поступила на экономический факультет ВГИК им. С. А.Герасимова. Потом Ольга стала студенткой актерского факультета ВТУ им. Б. В.Щукина (курс А. А.Казанской).

С 1993-го Моховая трудилась в Театре им. Моссовета. Артистка озвучивала мультсериалы и занималась дубляжом фильмов. Также Ольга работала на телевидении. Актриса сыграла в фильмах и сериалах «Заповедник», «Обручальное кольцо», «Петровка, 38. Команда Семенова», «Кодекс чести», «Следаки», «Мент в законе», «Право на правду», «Свидетели» и иных.

Читайте также:

Умер народный артист РФ Юрий Слесарев

От рака скончался режиссер сериала «Карточный домик» и фильма «На пятьдесят оттенков темнее»

Автор «Приключений желтого чемоданчика» Прокофьева умерла в возрасте 96 лет
#смерть
#актриса
#артист
#фильм
#сериал
#театр
Умер народный артист РФ Юрий Слесарев
Народный артист РФ Юрий Слесарев умер на 78 году жизни
11 мая 2025, 16:35

Юрий Слесарев (Фото: Центральная музыкальная школа cmsmoscow.ru/)

На 78-м году жизни умер народный артист России Юрий Слесарев. Об этом сообщила Центральная музыкальная школа — Академия исполнительского искусства (ЦМШ-АИИ) в соцсетях.
«(ЦМШ-АИИ. — Прим. ред.) с прискорбием сообщает о кончине 10 мая выдающегося музыканта, народного артиста России (…) Юрия Степановича Слесарева. <...> Коллектив <...> скорбит о невосполнимой утрате и выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам», — сказано в публикации.
Юрий Слесарев родился в Евпатории 22 августа 1947 года. Окончил Государственную консерваторию имени П. И. Чайковского в 1971 году в Москве. Был дипломантом зарубежных международных конкурсов. Музыкант вел мастер-классы в России, Германии, США, Корее, Японии, Англии, Франции и других странах.

Читайте также:

От рака скончался режиссер сериала «Карточный домик» и фильма «На пятьдесят оттенков темнее»

Автор «Приключений желтого чемоданчика» Прокофьева умерла в возрасте 96 лет

Скончалась актриса советского фильма «Шлягер этого лета» Эльс-Реэт Химма
#мир
#россия
#звёзды
#смерть
#культура
#новости
#музыка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
От рака скончался режиссер сериала «Карточный домик» и фильма «На пятьдесят оттенков темнее»
От рака умер режиссер Джеймс Фоули
09 мая 2025, 22:15

Фото: iStock/ SergeyPankratov

Режиссер сериала «Карточный домик» и фильма «На пятьдесят оттенков темнее» Джеймс Фоули умер от рака в 71 год, сообщил вебсайт The Wrap.
Фоули скончался в Соединенных Штатов Америки. Представитель режиссера поделился, что Джеймс долгое время боролся с раком мозга. О болезни Фоули не любил распространяться. Известно, что режиссер ушел из жизни во сне.

Наибольшую известность Джеймсу принесли работы в сериалах «Карточный домик», «Твин Пикс» и «Ганнибал». Еще он трудился как режиссер над картинами «На пятьдесят оттенков темнее» и «Пятьдесят оттенков свободы».

В 1980 годах Джеймс срежиссировал клипы легендарной певицы Мадонны, в частности, «Papa Don't Preach» и «Live to Tell», еще он снял картину с участием исполнительницы «Кто эта девушка» (1987).

Ранее сообщалось, что в Германии нашли труп скандального рэпера Xatar.

Читайте также:

Скончался партнер Милоша Биковича по «Белой ладье» Эрол Кадич

Умер советский чемпион по борьбе и бывший глава киевской ОПГ Виктор Авдышев

Скончался депутат Госдумы Павел Качкаев
#смерть
#режиссёр
#фильм
#сериал
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Автор «Приключений желтого чемоданчика» Прокофьева умерла в возрасте 96 лет
09 мая 2025, 00:27

Фото: iStock/jorgeantonio

Автор «Приключений желтого чемоданчика», детская писательница Софья Прокофьева умерла в возрасте 96 лет. Об этом сообщает пресс-служба издательского дома «Городец».
«Сегодня на 97-ом году жизни скончалась любимая сказочница многих поколений детей и взрослых Софья Прокофьева, чьи замечательные книги обогатили детское направление нашего издательства. Вечная память прекрасному писателю и человеку!», — пишет издательство в своем telegram-канале.

Произведения Прокофьевой распространились на множество стран и переведены на более чем двадцать языков. Ее творчество было отмечено рядом международных премий. Среди них японская премия Кодаи в номинации «Лучшая книга для детей».

Читайте также:

Скончалась актриса советского фильма «Шлягер этого лета» Эльс-Реэт Химма

Скончалась народная артистка России Алефтина Евдокимова

Ушел из жизни режиссер фильма «Объект преследования» Пак Хи Гон
#премия
#книги
#творчество
#книга
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Скончалась актриса советского фильма «Шлягер этого лета» Эльс-Реэт Химма
08 мая 2025, 20:19

Эльс-Реэт Химма (Фото: кадр из фильма «Шлягер этого лета»)

На 86-м году жизни ушла певица и актриса Эльс-Реэт Химма. Ее называли иконой стиля. Артистка скончалась в среду, 7 апреля. В последние годы эстонская артистка жила одна, сообщил журнал The Voice.
Эльс-Реэт Химма появилась на свет 23 января 1940 года в многодетной семье — ее мать воспитывала восемь детей. В 22 года певица получила широкую известность, когда стала солисткой ансамбля Kevad. Ее считают первой эстонской джазовой исполнительницей.

Химма впервые снялась в кино в 1969 году, исполнил роль в ленте «Дверь». В картине «Шлягер этого лета» (1982 г.) она сыграла ключевую роль. Еще Эльс-Реэт появилась в фильмах «Украли Старого Тоомаса», «Замкнутый круг», «Под чужим именем» и иных.

Несколько раз артистка являлась членом эстонского жюри на «Евровидении».

Певица выходила замуж за музыканта Лембита Химма. Они воспитали двух дочерей — Нэнси и Хелен. После разрыва с супругом Эльс-Реэт долгое время жила в гражданском браке с Михкелем Муттом.

Читайте также:

Скончался партнер Милоша Биковича по «Белой ладье» Эрол Кадич

Актриса Шэрон Стоун сообщила о смерти родного человека

Сценаристка «Медиатора» Анна Козлова не явилась на похороны единственного сына
#смерть
#актриса
#фильм
#певица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Режиссер Наталья Бондарчук объявила, что ИИ заменит сценаристов в будущем
04 мая 2025, 18:17

Наталья Бондарчук (Фото: РИА Новости/ Мария Девахина)

Режиссер и актриса Наталья Бондарчук в разговоре с ТАСС предположила, что искусственный интеллект может заменить сценаристов.
Заслуженная артистка РСФСР объяснила, что современные отечественные фильмы весьма сильно отличаются от «золотого века кинематографии», который пришелся на советское время.

«Искусственный разум может предложить самые невероятные сочетания, но это будет напоминать компьютерную игру», — выразила свое мнение Наталья Бондарчук.

Со слов режиссера, российские картины должны затрагивать душу зрителя, а еще вызывать гордость за народ.

«Чтобы мы плакали и смеялись, чтобы мы могли гордиться нашим народом, потому что нам выпало немало испытаний», — добавила Наталья Бондарчук.

Ранее сообщалось, что актриса Малого театра, народная артистка России Алефтина Евдокимова умерла на 86-м году жизни.

Читайте также:

В Москве проходит церемония прощания с заслуженной артисткой России Ириной Костровой

«Мне позвонили журналисты»: напавшая на Кадышеву девушка рассказала о своём поступке

Исполнительница роли Алисы Селезневой из фильма «Гостья из будущего» заболела раком
#искусственный интеллект
#режиссёр
#артист
#сценарий
#фильм
Следите за нашими новостями
в удобном формате