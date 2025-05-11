Умер народный артист РФ Юрий Слесарев

Юрий Слесарев (Фото: Центральная музыкальная школа cmsmoscow.ru/)
На 78-м году жизни умер народный артист России Юрий Слесарев. Об этом сообщила Центральная музыкальная школа — Академия исполнительского искусства (ЦМШ-АИИ) в соцсетях.
«(ЦМШ-АИИ. — Прим. ред.) с прискорбием сообщает о кончине 10 мая выдающегося музыканта, народного артиста России (…) Юрия Степановича Слесарева. <...> Коллектив <...> скорбит о невосполнимой утрате и выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам», — сказано в публикации.Юрий Слесарев родился в Евпатории 22 августа 1947 года. Окончил Государственную консерваторию имени П. И. Чайковского в 1971 году в Москве. Был дипломантом зарубежных международных конкурсов. Музыкант вел мастер-классы в России, Германии, США, Корее, Японии, Англии, Франции и других странах.
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