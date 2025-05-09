От рака скончался режиссер сериала «Карточный домик» и фильма «На пятьдесят оттенков темнее»

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Режиссер сериала «Карточный домик» и фильма «На пятьдесят оттенков темнее» Джеймс Фоули умер от рака в 71 год, сообщил вебсайт The Wrap.
Фоули скончался в Соединенных Штатов Америки. Представитель режиссера поделился, что Джеймс долгое время боролся с раком мозга. О болезни Фоули не любил распространяться. Известно, что режиссер ушел из жизни во сне.
Наибольшую известность Джеймсу принесли работы в сериалах «Карточный домик», «Твин Пикс» и «Ганнибал». Еще он трудился как режиссер над картинами «На пятьдесят оттенков темнее» и «Пятьдесят оттенков свободы».
В 1980 годах Джеймс срежиссировал клипы легендарной певицы Мадонны, в частности, «Papa Don't Preach» и «Live to Tell», еще он снял картину с участием исполнительницы «Кто эта девушка» (1987).
Ранее сообщалось, что в Германии нашли труп скандального рэпера Xatar.
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Наибольшую известность Джеймсу принесли работы в сериалах «Карточный домик», «Твин Пикс» и «Ганнибал». Еще он трудился как режиссер над картинами «На пятьдесят оттенков темнее» и «Пятьдесят оттенков свободы».
В 1980 годах Джеймс срежиссировал клипы легендарной певицы Мадонны, в частности, «Papa Don't Preach» и «Live to Tell», еще он снял картину с участием исполнительницы «Кто эта девушка» (1987).
Ранее сообщалось, что в Германии нашли труп скандального рэпера Xatar.
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Ольга Енгалычева