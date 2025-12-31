Достижения.рф

Внучка Джона Кеннеди умерла от рака

Фото: iStock/pamelasphotopoetry

Внучка Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг умерла в возрасте 35 лет после борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает NBC News.



Согласно заявлению семьи, женщине диагностировали острый миелоидный лейкоз с редкой мутацией. В ходе лечения она прошла курс химиотерапии, а также перенесла пересадку костного мозга.

Шлоссберг зарекомендовала себя как опытный и авторитетный экологический журналист. Она работала в The New York Times, а также сотрудничала с The Atlantic и The Washington Post.

В публичной сфере Шлоссберг известна и своей резкой критикой двоюродного брата — Роберта Ф. Кеннеди, занимавшего пост министра здравоохранения. Когда в 2024 году он выдвинул свою кандидатуру на пост президента США в качестве независимого кандидата, Татьяна назвала его «позором для всей семьи».

Александр Огарёв

