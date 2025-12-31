31 декабря 2025, 01:11

NBC News: внучка Джона Кеннеди умерла от рака

Фото: iStock/pamelasphotopoetry

Внучка Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг умерла в возрасте 35 лет после борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает NBC News.