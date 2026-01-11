Скончался автор музыки к мультфильму «Губка Боб Квадратные Штаны» Гай Мун
Автор музыки к мультсериалам «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Семейка Адамс», американский композитор Гай Мун, умер в Лос-Анджелесе. Об этом 11 января сообщил The Hollywood Reporter.
Четырежды номинированный на премию «Эмми» культурный деятель также работал над проектами «Волшебные родители», «Дэнни Фантом», TUFF Puppy, «Бансен — зверь», «Приключения Рокки и Буллвинкля» и другими анимационными сериалами.
«Он оставил неизгладимое наследие, и его будет очень не хватать нам, его семье и бесчисленному множеству других людей, на чьи жизни он повлиял», — говорится в материале.
По данным издания, 8 января Муна госпитализировали после наезда автомобиля. Несмотря на усилия врачей, он скончался на 64-м году жизни.