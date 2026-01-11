Скончался автор музыки к мультфильму «Губка Боб Квадратные Штаны» Гай Мун

11 января 2026, 13:23

Фото: istockphoto/pedro emanuel pereira

Автор музыки к мультсериалам «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Семейка Адамс», американский композитор Гай Мун, умер в Лос-Анджелесе. Об этом 11 января сообщил The Hollywood Reporter.





Четырежды номинированный на премию «Эмми» культурный деятель также работал над проектами «Волшебные родители», «Дэнни Фантом», TUFF Puppy, «Бансен — зверь», «Приключения Рокки и Буллвинкля» и другими анимационными сериалами.





«Он оставил неизгладимое наследие, и его будет очень не хватать нам, его семье и бесчисленному множеству других людей, на чьи жизни он повлиял», — говорится в материале.