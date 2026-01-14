Ушел из жизни заведующий музыкальной частью Театра кукол Образцова Николай Шамшин

14 января 2026, 02:35

Николай Шамшин (Фото: Telegram-канал ​@teatrobrazcova)

На 52-м году жизни скончался композитор и заведующий музыкальной частью Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова Николай Шамшин. О его смерти вечером 13 января сообщили в Telegram-канале театра.





В публикации отмечается, что Шамшин внёс неоценимый вклад в развитие театра, возродив его оркестр и восстановив партитуры к классическим спектаклям. Также благодаря нему состоялась запись множества новых фонограм для легендарных постановок.



В своём творчестве талантливый музыкант, виртуозно игравший на бас-гитаре и контрабасе, сочетал традиции классической музыки с элементами джаза.





«Десятки кукольных героев оживали под его музыку! Он был вдохновенным композитором наших спектаклей и музыкантом множества проектов, среди которых «Старый сеньор и ..», «Гадкий утёнок», «Новое время Театра Образцова», перформанс «Август Хиросимы, пепел Нагасаки», невероятная Церемония закрытия Международного фестиваля имени С. В. Образцова», — говорится в сообщении.