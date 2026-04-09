Скончалась актриса из сериала «Невский» Галина Козулина

Актриса из сериала «Невский» Галина Козулина умерла в 68 лет

В возрасте 68 лет скончалась российская актриса Галина Козулина. О смерти артистки 7 апреля сообщили представители ее окружения.





По словам коллеги Козулиной, причиной смерти, предположительно, стало онкологическое заболевание. Прощание со звездой состоится в Карелии 10 апреля в мемориальном зале №1 с 14:00 до 15:00. Поминки пройдут в Доме актера, а похоронят ее на Ново-Вилговском кладбище в Прионежском районе.





«Галина Эльбрусовна умерла после продолжительной болезни», — подтвердила собеседница aif.ru.