Скончалась героиня фильмов «Крыша» и «Дефиле» Галина Чурилова
Актриса театра и кино Галина Чурилова скончалась 2 марта на 64-м году жизни. Об этом сообщает The Voice.
Причина смерти не раскрывается. После окончания ГИТИСа в 1986 году Чурилову приняли в труппу Театра Олега Табакова, где она служила до 2007 года и стала одной из ведущих актрис «Табакерки». В начале 1990-х артистка также выступала в Европе как вокалистка, исполняя русские народные песни и романсы.
Фильмография Чуриловой насчитывает более десяти работ. Среди них — «Экзамен на директора», «Тёмная лошадка», «Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант‑1», «Адвокат», «Угон», «Дефиле», «Крыша» и другие проекты.
В личной жизни актриса была связанной с актёром Сергеем Шкаликовым — у пары родился сын.
