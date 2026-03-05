Скончалась героиня фильмов «Крыша» и «Дефиле» Галина Чурилова

05 марта 2026, 20:35

Voice: Актриса Галина Чурилова умерла в 63 года

Галина Чурилова (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Актриса театра и кино Галина Чурилова скончалась 2 марта на 64-м году жизни. Об этом сообщает The Voice.