08 марта 2026, 01:10

Нинель Петрова (Фото: РИА Новости/Рудольф Кучеров)

Народная артистка России и выдающаяся советская балерина Нинель Петрова скончалась на 102‑м году жизни. Об этом сообщили поздним вечером 7 марта в Telegram-канале «Мариинский театр».





Нинель Александровна Петрова родилась 15 марта 1924 года в Ленинграде. В дальнейшем она была ученицей легендарной Агриппины Вагановой, которую считают основоположницей теории русского классического балета. Окончив Ленинградское хореографическое училище в 1944‑м, Петрова до 1968 года блистала на сцене Кировского (ныне Мариинского) театра. В 1999 году ей присвоили звание народной артистки РФ.





Стала известна дата прощания со звездой сериала «Склифосовский» и её дочерью

«Для послевоенного Ленинграда она стала практически символом весны, покорив зрителей трогательной утонченностью облика, умением передать поэзию танца, невероятными линиями и, конечно, безукоризненным академизмом», — отметили в пресс-службе театра.