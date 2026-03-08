Выдающаяся советская балерина Нинель Петрова скончалась на 102‑м году жизни
Народная артистка России и выдающаяся советская балерина Нинель Петрова скончалась на 102‑м году жизни. Об этом сообщили поздним вечером 7 марта в Telegram-канале «Мариинский театр».
Нинель Александровна Петрова родилась 15 марта 1924 года в Ленинграде. В дальнейшем она была ученицей легендарной Агриппины Вагановой, которую считают основоположницей теории русского классического балета. Окончив Ленинградское хореографическое училище в 1944‑м, Петрова до 1968 года блистала на сцене Кировского (ныне Мариинского) театра. В 1999 году ей присвоили звание народной артистки РФ.
«Для послевоенного Ленинграда она стала практически символом весны, покорив зрителей трогательной утонченностью облика, умением передать поэзию танца, невероятными линиями и, конечно, безукоризненным академизмом», — отметили в пресс-службе театра.На мариинской сцене балерина стала первой исполнительницей партий Нины в «Маскараде» Лапутина и Фригии в «Спартаке» Хачатуряна. После завершения танцевальной карьеры Петрова преподавала в Ленинградской консерватории, работала балетмейстером и репетитором.
Коллектив Мариинского театра выразил глубокие соболезнования родным, близким, ученикам балерины и всем, кто восхищался ее творчеством.
