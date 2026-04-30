Умерла актриса из «Реальных пацанов» Наталья Миронова, назвали предварительную причину смерти

aif.ru: Тело актрисы Натальи Мироновой нашли в ванной

Сегодня стало известно о смерти заслуженной артистки России Натальи Мироновой. Актриса, известная зрителям по сериалу «Реальные пацаны», ушла из жизни в возрасте 55 лет.





Как сообщает aif.ru со ссылкой на новые данные, тело звезды нашли в ванной комнате её собственной квартиры. Подруга Мироновой Светлана Чёрная рассказала, что вечером 28 апреля женщина после репетиции вышла из театра, зашла в магазин — тогда ничто не предвещало беды.



Позже сосед слышал, как ночью знаменитость сильно кашляла, а затем наступила тишина. Предполагается, что смерть наступила в ночное время. Предварительная причина — отрыв тромба.



Наталья Миронова родилась 15 сентября 1970 года в городе Лысьва. Она окончила Свердловский государственный театральный институт, работала в театрах Брянска, Владимира и Советска, после чего вернулась в родной город. В Лысьвенском театре драмы актриса сыграла более 50 ролей. Снималась в проектах «Реальные пацаны», «Дальнобойщики‑2», «Лифт уходит по расписанию». В 2016 году ей присвоили звание заслуженной артистки РФ.



