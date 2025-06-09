Скончалась актриса из сериалов «Слово пацана» и «Пищеблок» Наталия Потапова
Народная артистка России Наталия Потапова, известная по ролям в сериалах «Слово пацана», «Склифосовский», «Пищеблок», умерла на 74-м году жизни, сообщили в Театре Ермоловой, где она служила практически 50 лет.
«Ее имя навсегда останется в наших сердцах, ... в истории театра Ермоловой. Светлая память прекрасной артистке», — подчеркивалось в сообщении.
В театре не раскрыли причину смерти, но отметили, что актриса скоропостижно скончалась 7 июня.
После выпуска из ГИТИСа в 1976 году Наталия Потапова сразу пришла в Театр имени Ермоловой и проработала там всю свою жизнь. В кино артистка дебютировала в 1974 году на третьем курсе университета, она снялась в военном фильме «В восемнадцать мальчишеских лет». В 1985 году сыграла главную роль в фильме «Деньги для Марии», в 1987-м — в картине «Два берега».
Зрители знают Потапову по многим фильмам и сериалам, среди которых «Слово пацана. Кровь на Асфальте», «Склифосовский», «Пищеблок», «Елки новые» и иные.