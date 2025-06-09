Скончалась актриса из сериалов «Слово пацана» и «Пищеблок» Наталия Потапова

09 июня 2025, 22:53

Наталия Потапова (Фото: кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»)

Народная артистка России Наталия Потапова, известная по ролям в сериалах «Слово пацана», «Склифосовский», «Пищеблок», умерла на 74-м году жизни, сообщили в Театре Ермоловой, где она служила практически 50 лет.







«Ее имя навсегда останется в наших сердцах, ... в истории театра Ермоловой. Светлая память прекрасной артистке», — подчеркивалось в сообщении.