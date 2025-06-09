Реставраторы обновили портрет Виктора Цоя на Арбате – фото
На легендарной мемориальной стене на Арбате нарисовали новый портрет Виктора Цоя. Об этом сообщает РИА Новости.
Несколько дней назад фанаты группы «Кино» не на шутку перепугались, увидев в СМИ сообщения о том, что знаменитую стену, появившуюся в день смерти музыканта, закрашивают. Однако позднее выяснилось, что ей занимаются реставраторы.
Раньше на стене был изображён портрел Цоя, списанный с финальной сцены фильма «Игла», где музыкант сыграл главную роль. Теперь же на стене красуется новый портрет. Он меньше по размеру, но окружён строчками из песен «Генерал» и «Легенда».
Реставрационные работы были приурочены к 63-й годовщине со дня рождения Виктора Цоя и согласована с властями Москвы и местной полицией.
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