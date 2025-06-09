Павел Дуров надеется, что арест во Франции не был связан с его национальностью
Павел Дуров дал новое интервью Такеру Карлсону
Создатель Telegram Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону. Оно опубликовано на YouTube-канале американского журналиста.
В беседе с Карлсоном предприниматель рассказывал о своем аресте и пребывании во французской тюрьме.
«Это было самое неожиданное место, где меня арестовали, потому что до этого я побывал в нескольких странах. Некоторые из них на Западе считаются авторитарными, но Telegram — это очень популярная платформа. И у меня не было никаких проблем», — обратил внимание Дуров.
Основатель мессенджера выразил надежду, что арест не был связан с его национальностью. Однако Карлсон отметил, что именно из-за русской фамилии Дуров и оказался в такой ситуации.
Еще предприниматель подчеркнул, что до сих пор не может понять, в чем его обвиняют французские власти.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская