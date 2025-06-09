Отец Илона Маска съел в России котлету с пюре и едва не упал со стула
Эррол Маск заявил, что едва не упал со стула, увидев котлеты в московском кафе
Отец Илона Маска Эррол Маск приехал в столицу России на «Форум Будущего 2050» и оценил традиционные блюда, которые попробовал в Москве, сообщила газета «Аргументы и факты».
Бизнесмен остановился в отеле «Метрополь» и отправился обедать в заведение около Красной площади. Ему понравился интерьер кафе. Со слов Маска, оно сочетает советский шик и современный лоск. Эррол удивился, что в меню присутствовали не только борщ и водка. Особенно его впечатлили такие позиции, как салат с крабом, пельмени с уткой, десерты с облепихой. В итоге отец Илона выбрал борщ и котлеты с пюре.
«Когда принесли еду, я чуть не упал со стула», — подчеркнул он.
Борщ Маск описал как «яркий, с ложкой сметаны, ароматный, как домашний», а котлеты назвал сочными и восхитился их хрустящей корочкой. Порции бизнесмен назвал большими и удивился ценам: счет составил 1,5 тысячи рублей, то есть 15 евро. Эррол обратил внимание, что в Лондоне за идентичный обед он бы заплатил 50 евро (примерно 4,5 тысячи рублей).