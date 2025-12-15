Скончалась актриса из «Сталкера» Рэйчел Карпани

15 декабря 2025, 16:54

Скончалась австралийская актриса Рэйчел Карпани

Фото: istockphoto/SeventyFour

Австралийская актриса Рэйчел Карпани, известная по сериалам «Сталкер» и «Морская полиция: Лос-Анджелес», скончалась в возрасте 45 лет. Об этом сообщает Daily Telegraph.