Скончалась актриса из «Сталкера» Рэйчел Карпани

Скончалась австралийская актриса Рэйчел Карпани
Австралийская актриса Рэйчел Карпани, известная по сериалам «Сталкер» и «Морская полиция: Лос-Анджелес», скончалась в возрасте 45 лет. Об этом сообщает Daily Telegraph.
По словам родителей артистки, она ушла из жизни ранним утром в минувшее воскресенье после длительной борьбы с хроническим заболеванием.
Несмотря на проблемы со здоровьем, Карпани оставалась на связи с поклонниками и продолжала вести соцсети: её последняя публикация датирована ноябрём 2025 года.
В последние годы актриса почти не снималась, а её последней полнометражной работой стала картина «Крокодил Данди в Голливуде» (2020).
