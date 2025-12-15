Достижения.рф

Скончалась актриса из «Сталкера» Рэйчел Карпани

Фото: istockphoto/SeventyFour

Австралийская актриса Рэйчел Карпани, известная по сериалам «Сталкер» и «Морская полиция: Лос-Анджелес», скончалась в возрасте 45 лет. Об этом сообщает Daily Telegraph.



По словам родителей артистки, она ушла из жизни ранним утром в минувшее воскресенье после длительной борьбы с хроническим заболеванием.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Карпани оставалась на связи с поклонниками и продолжала вести соцсети: её последняя публикация датирована ноябрём 2025 года.

В последние годы актриса почти не снималась, а её последней полнометражной работой стала картина «Крокодил Данди в Голливуде» (2020).

Никита Кротов

