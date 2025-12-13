Умер актер из «Маски» Питер Грин
Американский актер Питер Грин, известный по ролям в фильмах «Маска» и «Криминальное чтиво», скончался в возрасте 60 лет в Нью-Йорке. Об этом информирует газета New York Post со ссылкой на менеджера артиста.
Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти. Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза. В январе 2026 года актер намеревался присоединиться к новому проекту.
Питер Грин начал свою актерскую карьеру в возрасте 25 лет. Он стал широко известен в 1990-е годы благодаря ролям в фильмах «Криминальное чтиво», «Маска», «Охотник за головами» и «Бриллиантовый полицейский».
