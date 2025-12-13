Умер актер из «Маски» Питер Грин

13 декабря 2025, 11:24

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Американский актер Питер Грин, известный по ролям в фильмах «Маска» и «Криминальное чтиво», скончался в возрасте 60 лет в Нью-Йорке. Об этом информирует газета New York Post со ссылкой на менеджера артиста.