Умерла легенда советского и российского хоккея с мячом
Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник скончался в возрасте 77 лет. Об этом 11 декабря сообщила организация в своем телеграм-канале.
Скрынник впервые возглавил ее в сентябре 2009 года и четырежды переизбирался на этот пост. С февраля 2006 по октябрь 2022 года он также был президентом Международной федерации хоккея с мячом (FIB).
Ранее Скрынник играл в «Воднике» из Архангельска и «Строителе» из Сыктывкара. По окончании спортивной карьеры он занялся административно-тренерской работой, а также занимал руководящие должности в этих клубах.
В ноябре СМИ писали, что Скрынник досрочно сложит полномочия президента ФХМР из-за проблем со здоровьем. Внеочередная конференция по выборам нового главы пройдет 26 декабря.
