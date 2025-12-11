Умерла легенда советского и российского хоккея с мячом

11 декабря 2025, 14:20

Умер президент Федерации хоккея с мячом Борис Скрынник

Борис Скрынник (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник скончался в возрасте 77 лет. Об этом 11 декабря сообщила организация в своем телеграм-канале.