Скончался заслуженный артист Казахстана Олег Прядко
В Саратовской области на 73-м году жизни умер заслуженный артист Республики Казахстан, актер Олег Прядко. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил его сын, Борис Прядко.
Сын покойного назвал его гением и артистом, который с легкостью играл и ставил спектакли, писал стихи и пьесы. Причина смерти Олега Прядко не называется. Церемония прощания с выдающимся театральным деятелем пройдёт 13 декабря в ритуальном центре «Обелиск», расположенном в Балаково.
Олег Прядко появился на свет 30 августа 1953 года. Свою театральную карьеру он начал в Днепропетровске, а с конца 1970-х годов трудился в Кустанайском областном драматическом театре. В Балаковский драмтеатр Прядко пришел в 1997 году в качестве актера, а в 2006 году занял должность главного режиссера.
