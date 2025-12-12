Скончался заслуженный артист Казахстана Олег Прядко

12 декабря 2025, 19:31

На 73-м году жизни скончался актер Олег Прядко

Фото: iStock/jorgeantonio

В Саратовской области на 73-м году жизни умер заслуженный артист Республики Казахстан, актер Олег Прядко. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил его сын, Борис Прядко.