Скончался актер Геннадий Нилов за два дня до своего 89-летия
Скончался актер Геннадий Нилов, отец сыгравшего капитана Ларина в «Улицах разбитых фонарей» Алексея Нилова. Об этом сообщает Союз кинематографистов России, членом которого он являлся.
Геннадий Нилов скончался за два дня до своего 89-летия. Актер наиболее известен своей ролью в комедии Генриха Оганесяна «Три плюс два». Там он сыграл Степана Сундукова.
«Прощание состоится 1 октября в 10 часов в Центральном зале Городской ритуальной службы Санкт-Петербурга, затем похороны в Приозерске Ленинградской области», — говорится в сообщении.
Младший сын актера Алексей пошел по стопам отца и тоже связал свою жизнь с киноискусством. Его прославила роль милиционера Андрея Ларина в сериале «Улицы разбитых фонарей».