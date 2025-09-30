Скончался актер Геннадий Нилов за два дня до своего 89-летия

30 сентября 2025, 16:45

Фото: iStock/Diy13

Скончался актер Геннадий Нилов, отец сыгравшего капитана Ларина в «Улицах разбитых фонарей» Алексея Нилова. Об этом сообщает Союз кинематографистов России, членом которого он являлся.





Геннадий Нилов скончался за два дня до своего 89-летия. Актер наиболее известен своей ролью в комедии Генриха Оганесяна «Три плюс два». Там он сыграл Степана Сундукова.





«Прощание состоится 1 октября в 10 часов в Центральном зале Городской ритуальной службы Санкт-Петербурга, затем похороны в Приозерске Ленинградской области», — говорится в сообщении.