Умерла вдова режиссера Григория Чухрая
На 106-м году жизни скончалась Ирина Чухрай (девичья фамилия — Пенькова). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на продюсера Игоря Толстунова.
Прощание пройдет в семейном кругу, после чего ее кремируют.
В годы Великой Отечественной войны Пенькова работала в тылу и участвовала в танцах, где познакомилась с будущим режиссером Григорием Чухраем. Они обвенчались 9 мая 1944 года — во время его двухнедельного отпуска.
В браке у супругов в 1946 году родился сын Павел Чухрай, впоследствии тоже ставший кинорежиссером и сценаристом.
Ирина на протяжении многих лет сопровождала и поддерживала творческий путь мужа, а после его смерти в 2001 году сохраняла память о его наследии. В последние годы она вела уединенный образ жизни и пережила мужа на 24 года.
Народная артистка России Наталья Фатеева охарактеризовала Ирину Чухрай как «чудесного человека, красивую и замечательную женщину».
