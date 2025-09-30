Умерла вдова режиссера Григория Чухрая

30 сентября 2025, 22:10

Вдова режиссера Григория Чухрая Ирина умерла в 105 лет

Григорий Чухрай (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

На 106-м году жизни скончалась Ирина Чухрай (девичья фамилия — Пенькова). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на продюсера Игоря Толстунова.