Сценаристка «Медиатора» Анна Козлова не явилась на похороны единственного сына

Анна Козлова (Фото: Фейсбук* @anna.kozlova.925)
Сценаристка популярных сериалов «Краткий курс счастливой жизни», «Медиатор» и «Аутсорс» Анна Козлова не явилась на похороны единственного сына Ивана, сообщила газета «Комсомольская правда».
2 мая 19-летний юноша скончался в ДТП. 6 мая его смерть подтвердил отец — ведущий телеканалов «Культура» и «Россия 24» Сергей Шаргунов. В своем Телеграм-канале он уточнил, что отпевание его сына пройдет 7 мая в храме святителя Николая на Большой Ордынке.
В тот же день Ивана Шаргунова похоронили. Его 44-летняя мать на похороны не пришла, пишет «Комсомольская правда». Анна Козлова уехала из России в 2022 году. Но дочь и сын прилетали к ней — сценаристка делилась кадрами с ними в соцсетях.
Анна Козлова с дочерью и сыном (Фото: Фейсбук* @anna.kozlova.925)
В настоящее время под снимками с Иваном появляются комментарии фолловеров Козловой с соболезнованиями из-за ужасного инцидента.
Анна Козлова и Сергей Шаргунов расторгли брак, когда их сыну не было еще и 10 лет. В 2017-м Сергей Шаргунов женился на Анастасии Толстой, прапраправнучке писателя Льва Николаевича Толстого. Сын Иван поддержал отца, общался с его семьей. У Сергея и Анастасии есть две дочери: младшей в этом году исполнится 2 года, старшей — 4 года. Анна также воспитывает дочь Марго.
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В тот же день Ивана Шаргунова похоронили. Его 44-летняя мать на похороны не пришла, пишет «Комсомольская правда». Анна Козлова уехала из России в 2022 году. Но дочь и сын прилетали к ней — сценаристка делилась кадрами с ними в соцсетях.
Анна Козлова с дочерью и сыном (Фото: Фейсбук* @anna.kozlova.925)
В настоящее время под снимками с Иваном появляются комментарии фолловеров Козловой с соболезнованиями из-за ужасного инцидента.
Анна Козлова и Сергей Шаргунов расторгли брак, когда их сыну не было еще и 10 лет. В 2017-м Сергей Шаргунов женился на Анастасии Толстой, прапраправнучке писателя Льва Николаевича Толстого. Сын Иван поддержал отца, общался с его семьей. У Сергея и Анастасии есть две дочери: младшей в этом году исполнится 2 года, старшей — 4 года. Анна также воспитывает дочь Марго.
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Ольга Енгалычева