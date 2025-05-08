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Сценаристка «Медиатора» Анна Козлова не явилась на похороны единственного сына

Покинувшая РФ сценаристка «Медиатора» Анна Козлова пропустила похороны сына
Анна Козлова (Фото: Фейсбук* @anna.kozlova.925)

Анна Козлова (Фото: Фейсбук* @anna.kozlova.925)

Сценаристка популярных сериалов «Краткий курс счастливой жизни», «Медиатор» и «Аутсорс» Анна Козлова не явилась на похороны единственного сына Ивана, сообщила газета «Комсомольская правда».
2 мая 19-летний юноша скончался в ДТП. 6 мая его смерть подтвердил отец — ведущий телеканалов «Культура» и «Россия 24» Сергей Шаргунов. В своем Телеграм-канале он уточнил, что отпевание его сына пройдет 7 мая в храме святителя Николая на Большой Ордынке.

В тот же день Ивана Шаргунова похоронили. Его 44-летняя мать на похороны не пришла, пишет «Комсомольская правда». Анна Козлова уехала из России в 2022 году. Но дочь и сын прилетали к ней — сценаристка делилась кадрами с ними в соцсетях.

Анна Козлова с дочерью и сыном (Фото: Фейсбук* @anna.kozlova.925)


В настоящее время под снимками с Иваном появляются комментарии фолловеров Козловой с соболезнованиями из-за ужасного инцидента.

Анна Козлова и Сергей Шаргунов расторгли брак, когда их сыну не было еще и 10 лет. В 2017-м Сергей Шаргунов женился на Анастасии Толстой, прапраправнучке писателя Льва Николаевича Толстого. Сын Иван поддержал отца, общался с его семьей. У Сергея и Анастасии есть две дочери: младшей в этом году исполнится 2 года, старшей — 4 года. Анна также воспитывает дочь Марго.

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«Ребёнок не от него»: беременная визажистка Михаила Галустяна сделала громкое заявление
Визажистка Михаила Галустяна опровергла слухи о беременности от артиста
08 мая 2025, 17:36

Михаил Галустян и Милена (фото: Instagram* @mokomillo_)

Визажистка Михаила Галустяна опровергла слухи о том, что она ждёт ребёнка от комика. Милена утверждает, что с актёром её связывали исключительно рабочие отношения.
«Да, я работала в проекте в Африке, но это было более двух лет назад. И мой пост с фотографией, где я в положении, не имеет отношения к его личной жизни. Да, я беременна, но хочу вас разочаровать – ребенок не от него. Так что, все выдыхаем. Проявите уважение к артисту и к моей личной жизни, которая с ним не связана», – заявила девушка в личном блоге.
Напомним, что Галустян в конце апреля объявил о разводе с женой Викторией, с которой он прожил 18 лет. Правда выяснилось, что они расторгли брак ещё в прошлом году. Практически одновременно с этим известием незамужняя визажистка артиста объявляет о беременности. Это спровоцировало волну слухов о том, что Милена ждёт ребёнка от Михаила.

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*запрещён в РФ
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SHAMAN и Мизулина подрались во время стрима в Minecraft
SHAMAN и Мизулина запустили стрим в Minecraft ко Дню Победы
08 мая 2025, 16:58

Екатерина Мизулина и SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN и его возлюбленная, глава Лиги безопасного интернета, Екатерина Мизулина запустили праздничный стрим в Minecraft, приуроченный ко Дню Победы. Прямой эфир доступен на Twitch.
Пара комментирует виртуальный праздничный концерт в честь 80-летия Победы, на котором выступают аватары легендарных артистов, исполнявших военные песни: Муслима Магомаева, Булата Окуджавы, Анны Герман и других.

В прямом эфире певец и общественница уже успели подраться своими персонажами. Также SHAMAN объявил, что устроит зрителям свой виртуальный концерт.

Ранее Мизулина рассказывала, что зрителей ждёт виртуальная экскурсия по памятникам и локациям, которые посвящены ключевым событиям Великой Отечественной войны. Также участников ждут подарки – знаки отличия и специальные скины.

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Соседов назвал гонорары Киркорова «аморальными» и призвал делиться ими
08 мая 2025, 16:43

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Филипп Киркоров обязан делиться своими большими гонорарами.
«И Киркоров, и Басков, и прочие. А что только на костюмы тратить? Это же аморально! Это аморально, когда в стране такая ситуация, а ты меняешь перья каждый раз, и у тебя квартира или две заняты под костюмы. Вы скажете: «Он может себе это позволить», – но и мы имеем право ему сказать, что это аморально. Не украл, но поделись», – отметил гость YouTube-канала «В гостях у Ханги».
Отмечается, что критик предложил российским звёздам делиться своими богатствами с пенсионерами, инвалидами, сиротами и прочими нуждающимися в финансовой поддержке гражданами.

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«Уже как будто бы и не хватает малыша»: Полина Гагарина опубликовала кадры с детьми из отпуска в Дубае
Певица Полина Гагарина показала кадры с детьми из отпуска в Дубае
08 мая 2025, 16:23

Полина Гагарина (Фото: Инстаграм* @gagara1987)

Певица Полина Гагарина отправилась в отпуск вместе со своими детьми — 17-летним Андреем и 8-летней Мией. Знаменитость порадовала подписчиков пляжным контентом.
Так, исполнительница хита «Спектакль окончен» опубликовала теплые совместные фотографии с наследниками, а еще провела целую экскурсию по своему временному жилищу.

«Ловим прекрасные дни счастья — отдыхаем всей семьёй на шикарной вилле. Дети довольны, мама тоже! Наслаждаемся каждым моментом», — обратила внимание Полина в личном блоге.

Полина поделилась фотографиями пляжа на закате, показала свое загорелое тело и даже удивила поклонников кадрами павлина подле моря.

«Наш миниотпуск. Как же быстро летят дни», — отметила наставница шоу «Голос».

Полина Гагарина с детьми (Фото: Инстаграм* @gagara1987)


Фанаты артистки восхитились тем, как выглядят ее наследники.

«Миюшка так вытянулась. Скоро будет такая же, как мама», «Сынуля, взгляд взрослый, мужественный», «Все детки так выросли. Уже как будто бы и не хватает малыша в вашей семье», «Сын просто красавчик», «Вроде бы Мия вчера родилась. А у же такая большая», — написали фолловеры Гагариной.

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«Лучшие отношения»: Анфиса Чехова показала возлюбленного, которого долго скрывала – фото
Анфиса Чехова снялась с любимым мужчиной на Бали
08 мая 2025, 15:57

Анфиса Чехова (фото: Instagram* @achekhova)

Анфиса Чехова опубликовала новое видео с возлюбленным на Бали. Телеведущая призналась, что проживает «лучшие отношения».
Артистка довольно редко делится подробностями личной жизни. Однако в начале года призналась, что влюбилась. Избранника она не показывала, но на днях сняла вместе с ним видео во время отдыха на Бали.

На представленных кадрах Чехова позировала с мужчиной в бассейне. Они обнимались, целовались и наслаждались проводимым вместе временем.

Фото: Instagram* @achekhova

В прошлом году Анфиса пожаловалась, что судьба её постоянно сталкивает с тиранами. Звезда экранов откровенно рассказала об отношениях с мужчиной, который её избивал. Ей даже пришлось обратиться к психологу после расставания с ним. Тогда Чехова надеялась на поддержку и понимание, но специалист сказала, что это полностью «её выбор», за который нужно нести ответственность. После этих слов артистка была на грани депрессии.

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*запрещён в РФ
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