Актриса Шэрон Стоун сообщила о смерти родного человека

Шэрон Стоун (Фото: Инстаграм* @sharonstone)
Актриса Шэрон Стоун заявила о смерти 92-летней матери Дороти Мэри Стоун. 67-летняя звезда фильма «Основной инстинкт» поделилась в соцсетях фотографией родителей и подписала «на крыльях ангелов». Ее отец Джозеф ушел из жизни, когда артистке было лишь 14 лет.
«Это были они. Прекрасная пара. На крыльях ангелов», — написала Стоун, но не раскрыла никаких подробностей смерти близкого человека.
Стоит напомнить, что серьезные проблемы со здоровьем у мамы Шэрон начались еще в 2021 году после повторного инсульта. Актриса просила поклонников помолиться за здоровье Дороти Мэри. Тогда она поправилась. Однако в феврале случился еще один неприятный инцидент — женщина упала, ударившись лицом. Звезда уточнила, что мама всегда была сильной и сохраняла ясность ума.
«Это наследие, это характер. Вот как встаешь после падения в 92 года. Мамочка чемпион», — признавалась в то время актриса.
Родители Шэрон Стоун (Фото: Инстаграм* @sharonstone)
Фанаты поддержали Шэрон и подчеркнули, что Дороти была смелой женщиной. Сама же знаменитость в интервью рассказывала, что у нее были сложные отношения с родительницей. Они много лет не общались. Стоун связывала это с непростым детством Дороти. Она столкнулась с тяжелыми условиями и с 9 лет ей приходилось трудиться уборщицей. Мама актрисы всегда говорила, как важно ни от кого не зависеть в жизни.
Шэрон сетовала, что ей не хватало ласки и любви от родительницы. Дороти полагала, что самое главное, чему научила детей — крепко стоять на ногах. Лишь во взрослом возрасте Стоун смогла принять маму такой, какая она есть.
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