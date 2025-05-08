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Актриса Шэрон Стоун сообщила о смерти родного человека

Скончалась мама Шэрон Стоун Дороти Мэри
Шэрон Стоун (Фото: Инстаграм* @sharonstone)

Шэрон Стоун (Фото: Инстаграм* @sharonstone)

Актриса Шэрон Стоун заявила о смерти 92-летней матери Дороти Мэри Стоун. 67-летняя звезда фильма «Основной инстинкт» поделилась в соцсетях фотографией родителей и подписала «на крыльях ангелов». Ее отец Джозеф ушел из жизни, когда артистке было лишь 14 лет.
«Это были они. Прекрасная пара. На крыльях ангелов», — написала Стоун, но не раскрыла никаких подробностей смерти близкого человека.

Стоит напомнить, что серьезные проблемы со здоровьем у мамы Шэрон начались еще в 2021 году после повторного инсульта. Актриса просила поклонников помолиться за здоровье Дороти Мэри. Тогда она поправилась. Однако в феврале случился еще один неприятный инцидент — женщина упала, ударившись лицом. Звезда уточнила, что мама всегда была сильной и сохраняла ясность ума.

«Это наследие, это характер. Вот как встаешь после падения в 92 года. Мамочка чемпион», — признавалась в то время актриса.

Родители Шэрон Стоун (Фото: Инстаграм* @sharonstone)



Фанаты поддержали Шэрон и подчеркнули, что Дороти была смелой женщиной. Сама же знаменитость в интервью рассказывала, что у нее были сложные отношения с родительницей. Они много лет не общались. Стоун связывала это с непростым детством Дороти. Она столкнулась с тяжелыми условиями и с 9 лет ей приходилось трудиться уборщицей. Мама актрисы всегда говорила, как важно ни от кого не зависеть в жизни.

Шэрон сетовала, что ей не хватало ласки и любви от родительницы. Дороти полагала, что самое главное, чему научила детей — крепко стоять на ногах. Лишь во взрослом возрасте Стоун смогла принять маму такой, какая она есть.

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«Глаза стали открытыми, ясными»: Арина Шарапова заявила, что сделала пластику лица
Телеведущая Арина Шарапова заявила, что сделала блефоропластику
08 мая 2025, 14:18

Арина Шарапова (Фото: Инстаграм* @arinasharapova1tv_official)

Телеведущая Арина Шарапова впервые рассказала о том, что ложилась под нож пластического хирурга. 63-летняя знаменитость заявила в беседе с Леди Mail, что пять лет назад перенесла блефаропластику и осталась довольна результатом.
Звезда передачи «Доброе утро» на Первом канале внимательно следит за внешностью. Фанаты обращали внимание, что Шарапова молодо выглядит. Она не утаивает, что обращалась за помощью к специалисту.

«Пять лет назад я делала блефаропластику и осталась очень довольна результатом: глаза стали открытыми, ясными», — призналась Арина.

Телеведущая уточнила, что в будущем снова готова вновь лечь под нож хирурга, если это будет необходимо.

«Все может быть, не стану зарекаться. Если почувствую такую необходимость, то почему бы и нет?», — добавила звезда.

Шарапова вспомнила, что недавно получила приятный комплимент, ей сказали, что она выглядит на 35 лет. Но она благодарит не только процедуры, но и генетику. Помимо прочего, женщина следит за здоровьем и мыслями в голове — они должны быть позитивными.

«К сожалению, часто можно встретить женщин, которым хочется сказать: «Улыбнись! Хватит быть такой смурной, где блеск в глазах? Сделай что-то хорошее, и на душе станет светлее», — откровенничала Арина.

Телеведущая рассказала, что ходит к косметологу, делает массаж и витаминные инъекции.

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«У каждого свой путь»: Гарик Сукачев рассказал об отношениях с детьми

Скончался партнер Милоша Биковича по «Белой ладье» Эрол Кадич

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#операция
#женщина
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#хирург
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«У каждого свой путь»: Гарик Сукачев рассказал об отношениях с детьми
Гарик Сукачев рассказал, что нечасто видится с сыном Александром
08 мая 2025, 13:20

Гарик Сукачев (фото: Telegram @IgorSukachev)

Гарик Сукачев и его жена Ольга имеют двоих детей: сына Александра и дочь Анастасию. Музыкант рассказал о встречах и общении с сыном, которому в этом году исполнится 40 лет.
Александр работает режиссёром и нечастно видится с отцом.

«Когда Саша учился ещё, у нас было много тем для разговоров, например мы больше говорили о творчестве, а сейчас нет. У нас, конечно, бывают профессиональные разговоры, касающиеся каких-то фильмов, которые хочется обсудить, но не более того. У каждого своя судьба, свой путь», – отметил Сукачев в беседе с журналом «Караван Историй».
20-летняя дочь артиста Анастасия живёт с родителями. Сейчас у девушки на первом месте стоит учёба в университете. Певец признался, что хочет оставить ей в наследство большую коллекцию лодок.

«Кто-то строит квартиры, дачи, а я строю лодки. Я их строю больше двадцати лет. Первая моя лодка связана с моей дочерью, я строил для неё, и следующую, и последнюю тоже», – заключил Сукачев.
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#семья
#отношения
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Скончался партнер Милоша Биковича по «Белой ладье» Эрол Кадич
Скончался сербский актер и режиссер Эрол Кадич
08 мая 2025, 13:15

Эрол Кадич (слева) (Фото: кадр из фильма «Андерграунд»)

Милош Бикович в своем блоге сообщил о смерти актера и режиссера Эрола Кадича на 70-м году жизни.
Наиболее посещаемый драматический театр Белграда «Ателье 212», в труппе которого состоял Кадич, в некрологе подчеркнул, что актер состоял в труппе с 1983 года до выхода на пенсию в 2020-м.

«Прощание с нашим дорогим коллегой состоится в понедельник, 12 мая, на Большой сцене. Похороны пройдут 13 мая на кладбище Безания в Белграде», — обратили внимание представители театра.

Эрол Кадич появился на свет 19 июня 1955 года в Загребе. Артист учился на актерском факультете драматического искусства в Белграде в 1980-м. В «Ателье 212» Кадич был задействован в спектаклях: «Жизнь и приключения солдата Ивана Чонкина», «Мать», «Переписка», «Анна», «Парижская коммуна» и других. Еще Эрол поставил множество спектаклей, в том числе «Пианист», «Артист», «Пикассо». В разные годы Кадич являлся руководителем трех театров.

Артист сыграл больше 50 ролей в кино и на телевидении. Он появился в картинах «Друзья», «Смех в сердце», «Сон в зимнюю ночь», «Вечно молодой», «Белая ладья», «Маленькая ночная серенада», «Открытая дверь», «Мисс Скарлет и Герцог», «Феликс», «Тайна виноградной лозы» и прочих.

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«Стал выкручивать мне пальцы, полез в драку»: Сергей Зверев прокомментировал конфликт с хозяйкой добермана в сквере
Сергей заявил, что на него напали в сквере во время прогулки с кошкой
08 мая 2025, 13:13

Сергей Зверев (Фото: Инстаграм* @zverevsuperstar)

Стилист Сергей Зверев прокомментировал в личном блоге инцидент, который случился вечером в сквере возле его дома. Напомним, что хозяйка добермана обвинила артиста в нападении и в том, что он вырвал у нее телефон из рук. Звезда вышел на связь в соцсетях и объявил, что это на него напали.
Зверев посетовал, что во время прогулки со своей кошкой Маркизой на них набросился пес без намордника. Стилист предупреждал владельцев животного о том, чтобы не выпускали добермана, но они не послушали его.

«Девушки стояли и ржали... Увидели меня, подошли, и вместо того, чтобы извиниться, стали нагло врать прямо в глаза. <…> Просто бессовестно вели себя, никакого уважения — нагло, беспардонно. Потом она [одна из девушек] решила меня снять на камеру, захотела прославиться. Я стою, переживаю, не пойму, Маркиза жива или нет, а им весело», — отметил знаменитость.

Зверев уточнил, что хозяева добермана были из другого двора. Со слов стилиста, к нему подошел парень, который и начал конфликт.

«Он стал выкручивать мне пальцы, полез в драку, а им прикольно, хороший контент», — признался Сергей.

Стилист подчеркнул, что предупредил — вернет телефон, если они уйдут, но люди все бродили вокруг. Зверев поделился, что пытается успокоиться после инцидента.

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«Говорили, что я сумасшедший»: Александр Олешко раскрыл правду про работу на «Первом канале»

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«Говорили, что я сумасшедший»: Александр Олешко раскрыл правду про работу на «Первом канале»
Александр Олешко: на «Первом канале» нельзя выключать телефон никогда
08 мая 2025, 12:40

Александр Олешко (Фото: Telegram @oleshkoaleksandr)

Многие начинающие актеры не понимают, как им двигаться по профессии, учитывая большую конкуренцию.
Народный артист Российской Федерации, актёр театра и кино, телеведущий, певец Александр Олешко в «Подкасте для культурных» с поэтом, блогером Дмитрием Кравченко рассказал, что стать шоуменом ему помог «Первый канал».

«Работать на «Первом канале» — это день за год, потому что там спрессованность событий и ответственности. Если ты работаешь на «Первом канале», телефон не может быть выключен никогда, потому что ночью могут позвонить и сказать, что через полчаса нужно быть там-то. Если ты приедешь, то будешь увиден, услышан, востребован. Это шанс. Я всегда был готов к шансу. Я там научился очень многому и стал шоуменом», — поделился актер.

По его словам, начинающим актерам очень важно самим себе организовывать тот самый шанс.

«Я ходил по коридорам Останкино, я заглядывал в студии, напрашивался в массовки. Я всегда стучался во все двери. Говорили, что я сумасшедший, но я хотел работать. И мне давали. А я всегда был готов. У меня до сих пор в багажнике лежит три разноцветных костюма на всякий пожарный, чтобы если вдруг что, я был готов», — сказал телеведущий.

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