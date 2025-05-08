Скончался партнер Милоша Биковича по «Белой ладье» Эрол Кадич

Эрол Кадич (слева) (Фото: кадр из фильма «Андерграунд»)
Милош Бикович в своем блоге сообщил о смерти актера и режиссера Эрола Кадича на 70-м году жизни.
Наиболее посещаемый драматический театр Белграда «Ателье 212», в труппе которого состоял Кадич, в некрологе подчеркнул, что актер состоял в труппе с 1983 года до выхода на пенсию в 2020-м.
Эрол Кадич появился на свет 19 июня 1955 года в Загребе. Артист учился на актерском факультете драматического искусства в Белграде в 1980-м. В «Ателье 212» Кадич был задействован в спектаклях: «Жизнь и приключения солдата Ивана Чонкина», «Мать», «Переписка», «Анна», «Парижская коммуна» и других. Еще Эрол поставил множество спектаклей, в том числе «Пианист», «Артист», «Пикассо». В разные годы Кадич являлся руководителем трех театров.
Артист сыграл больше 50 ролей в кино и на телевидении. Он появился в картинах «Друзья», «Смех в сердце», «Сон в зимнюю ночь», «Вечно молодой», «Белая ладья», «Маленькая ночная серенада», «Открытая дверь», «Мисс Скарлет и Герцог», «Феликс», «Тайна виноградной лозы» и прочих.
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«Прощание с нашим дорогим коллегой состоится в понедельник, 12 мая, на Большой сцене. Похороны пройдут 13 мая на кладбище Безания в Белграде», — обратили внимание представители театра.
Эрол Кадич появился на свет 19 июня 1955 года в Загребе. Артист учился на актерском факультете драматического искусства в Белграде в 1980-м. В «Ателье 212» Кадич был задействован в спектаклях: «Жизнь и приключения солдата Ивана Чонкина», «Мать», «Переписка», «Анна», «Парижская коммуна» и других. Еще Эрол поставил множество спектаклей, в том числе «Пианист», «Артист», «Пикассо». В разные годы Кадич являлся руководителем трех театров.
Артист сыграл больше 50 ролей в кино и на телевидении. Он появился в картинах «Друзья», «Смех в сердце», «Сон в зимнюю ночь», «Вечно молодой», «Белая ладья», «Маленькая ночная серенада», «Открытая дверь», «Мисс Скарлет и Герцог», «Феликс», «Тайна виноградной лозы» и прочих.
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Ольга Енгалычева