Скончалась единственная дочь Марлен Дитрих

30 октября 2025, 19:55

Умерла дочь Марлен Дитрих Мария Рива в возрасте 100 лет

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Единственная дочь актрисы Марлен Дитрих Мария Рива скончалась в возрасте 100 лет. Об этом сообщает The Washington Post.