Скончалась единственная дочь Марлен Дитрих
Единственная дочь актрисы Марлен Дитрих Мария Рива скончалась в возрасте 100 лет. Об этом сообщает The Washington Post.
Рива умерла во сне в доме своего сына Питера в городе Джиле, штат Нью-Мексико. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Мария оставила яркий след в мире кино, снявшись в многочисленных фильмах. За свои выдающиеся актерские работы Рива удостоена премии «Эмми» как лучшая актриса в 1952 и 1953 годах.
Она также активно участвовала в телевизионной индустрии и написала книгу о своей матери. Мария часто говорила, что чувствует себя больше биографом Марлен Дитрих, чем ее дочерью. Рива не дожила до своего 101-го дня рождения всего полтора месяца.
