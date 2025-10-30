Скончался актер из «Приключений Али‑Бабы и сорока разбойников» Якуб Ахмедов

30 октября 2025, 18:40

Умер актер из «Приключений Али‑Бабы и сорока разбойников» Якуб Ахмедов

Фото: iStock/jorgeantonio

В возрасте 87 лет ушел из жизни народный артист СССР и Узбекистана, актер театра, кино и дубляжа Якуб Ахмедов. Об этом сообщил Узбекский национальный академический драматический театр.