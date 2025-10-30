Скончался актер из «Приключений Али‑Бабы и сорока разбойников» Якуб Ахмедов
В возрасте 87 лет ушел из жизни народный артист СССР и Узбекистана, актер театра, кино и дубляжа Якуб Ахмедов. Об этом сообщил Узбекский национальный академический драматический театр.
Ахмедов известен широкой аудитории благодаря роли Касыма — старшего брата главного героя в знаменитом фильме «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников» (1979).
Якуб Ахмедов родился 3 января 1938 года в Намангане. Его профессиональная карьера в сфере искусства началась в 1959 году, когда он присоединился к труппе Узбекского национального театра имени Хамзы. Там Якуб не только играл, но и занимал руководящую должность до 2013 года.
За время своей творческой деятельности Ахмедов принял участие более чем в 50 фильмах и сериалах. Среди его работ такие картины, как «Очарован тобой», «Дочь Ганга», «Гибель Чёрного консула», «Караван» и «Седьмой джинн».
