Умер заслуженный артист России Анатолий Меньщиков
Заслуженный артист РФ актер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Меньщиков умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Театр выразил соболезнования родным, близким и многочисленным поклонникам таланта артиста. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Анатолий Меньщиков родился 3 июня 1950 года в Москве. В 17 лет он начал работать машинистом сцены в Театре на Таганке. Анатолий получил профессиональное образование в Театральном институте имени Щукина. После этого он стал частью труппы Театра имени Вахтангова, где принял участие почти в ста постановках. Одной из ярких работ артиста в последние десятилетия стала роль унтер-офицера Лорио в спектакле «Мадемуазель Нитуш».
