Умер заслуженный артист России Анатолий Меньщиков

30 октября 2025, 14:37

Анатолий Меньщиков (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)

Заслуженный артист РФ актер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Меньщиков умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в пресс-службе театра.