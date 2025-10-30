«Все равно живем вместе»: 72-летняя актриса Елена Проклова выходит замуж

30 октября 2025, 18:20

72-летняя актриса Елена Проклова сообщила, что бывший муж сделал ей предложение

Елена Проклова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

72-летняя актриса Елена Проклова получила предложение руки и сердца от бывшего мужа – бизнесмена Андрея Тришина. Об этом она сообщила в интервью RTVI.





Артистка была замужем трижды. От первого брака с Андреем Тришиным у нее есть дочь. После развода бывшие супруги сохранили дружеские отношения.



Тришин активно помогает Прокловой в домашних делах. Сейчас они переживают непростой период, так как свекр актрисы тяжело болен и уходит из жизни.





«Мне последний муж сделал предложение. Ну что делать вид, что мы живем разными жизнями?! Когда мы все равно живем вместе», — сказала звезда.