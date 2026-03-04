Звезда 80-х и супермодель Аннабель Скофилд умерла в 62 года

04 марта 2026, 17:28

Daily Mail: супермодель Аннабель Скофилд умерла в 62 года

Фото: istockphoto/Smileus

Британская супермодель и актриса Аннабель Скофилд, прославившаяся в 1980‑е, скончалась 28 февраля в Лос‑Анджелесе. Ей было 62 года.