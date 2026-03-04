Звезда 80-х и супермодель Аннабель Скофилд умерла в 62 года
Британская супермодель и актриса Аннабель Скофилд, прославившаяся в 1980‑е, скончалась 28 февраля в Лос‑Анджелесе. Ей было 62 года.
Как сообщает Daily Mail, она долго боролась с онкологическим заболеванием. Скофилд стремительно стала одной из ярких фигур лондонской модной сцены. Работала с Vogue, появлялась на сотнях обложек других глянцевых изданий и сотрудничала с брендами Yves Saint Laurent, Rimmel, Revlon и Boots No. 7. Отдельную популярность ей принёс рекламный ролик Bugle Boy Jeans с запоминающейся репликой: «Простите, на вас джинсы Bugle Boy?».
Помимо моделинга, она снималась в кино, а позже занялась продюсированием и в 2010 году основала собственную компанию. Также Скофилд написала полуавтобиографический роман, который посвятила памяти Хита Леджера.
