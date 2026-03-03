Умерла заслуженная артистка РСФСР Ольга Кириченко

03 марта 2026, 19:26

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Заслуженная артистка РСФСР Ольга Кириченко умерла на 87-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Алтайского краевого театра драмы им. Василия Шукшина.