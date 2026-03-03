Умерла заслуженная артистка РСФСР Ольга Кириченко
Заслуженная артистка РСФСР Ольга Кириченко умерла на 87-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Алтайского краевого театра драмы им. Василия Шукшина.
Актрису назвали «символом счастья» за её уникальную светлую энергию. Коллектив театра выразил соболезнования родным, близким и поклонникам Ольги Кириченко. В пресс-службе учреждения добавили, что церемония прощания с артисткой состоится в четверг, 5 марта, с 11:00 до 13:00 в фойе театра.
Ольга Кириченко окончила Театральное училище имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве. С 1961 года она служила в Алтайском краевом театре драмы им. В. М. Шукшина, где создала более 200 запоминающихся образов, поражая зрителей искренностью и высоким мастерством.
