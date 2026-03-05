Скончалась жена солиста «Отпетых мошенников» Мария Аморалова
«Пятый канал»: умерла жена солиста группы «Отпетые мошенники» Мария Аморалова
Умерла Мария Аморалова — супруга солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова. Ей было 44 года.
Как сообщил источник «Пятого канала», женщина скончалась 1 марта. Она долгое время страдала от почечной недостаточности. В последние дни ее состояние резко ухудшилось. Музыкант самостоятельно доставил жену в больницу, однако спасти её врачам не удалось.
Сергей и Мария познакомились в 2004 году, а в 2008-м официально зарегистрировали брак. На момент знакомства почившая работала моделью.
