Скончалась жена солиста «Отпетых мошенников» Мария Аморалова

Фото: istockphoto/Dmitriy Yermishin

Умерла Мария Аморалова — супруга солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова. Ей было 44 года.



Как сообщил источник «Пятого канала», женщина скончалась 1 марта. Она долгое время страдала от почечной недостаточности. В последние дни ее состояние резко ухудшилось. Музыкант самостоятельно доставил жену в больницу, однако спасти её врачам не удалось.

Сергей и Мария познакомились в 2004 году, а в 2008-м официально зарегистрировали брак. На момент знакомства почившая работала моделью.

Никита Кротов

