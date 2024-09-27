Скончалась известная актриса из «Гарри Поттера»

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На 90-м году жизни скончалась известная британская актриса Мэгги Смит, знакомая зрителю по роли профессора Макгонагалл в серии фильмов «Гарри Поттер». Как сообщили журналисты телеканала Sky News, о кончине звезды проинформировали ее сыновья.
«Мэгги Смит, известная по своим ролям в «Гарри Поттере» и «Аббатстве Даунтон», умерла в возрасте 89 лет», — говорится в сообщении.Мэгги Смит была трехкратной обладательницей «Золотого глобуса», а также получала премию Гильдии киноактеров США и другие награды.
Знаменитость играла в основном строгих персонажей, имевших характер. Во время съемок в «Гарри Поттере» боролась с онкологией, не прерывая съемочный процесс шестой части франшизы.
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