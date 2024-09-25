Актера Романа Мадянова похоронят в селе Малахово

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Советского и российского актера театра и кино Романа Мадянова похоронят в селе Малахово Раменского городского округа в Московской области. Об этом со ссылкой на родственников сообщает телеграм-канал SHOT. Церемония прощания, уточняется, пройдет в городе Бронницы в пятницу, 27 сентября.
По данным издания, общественники движения «Ветераны России» уже обратились в Минкульт с просьбой присвоить Мадянову звание народного артиста РФ посмертно, отметив его вклад в развитие отечественного театра и кино.
Российский актер Роман Мадянов скончался на 62-м году жизни после продолжительной болезни. О биографии артиста, его самых известных ролях и личной жизни — в материале «Радио 1».
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