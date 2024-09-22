В 43 года умер актёр из «Моей прекрасной няни» Владимир Моргунов: что об этом известно

Фото: vk.com / Владимир Моргунов
Российский актёр Владимир Моргунов ушел из жизни в самом расцвете сил, на 43-м году жизни. Самыми известными работами Моргунова стали роли в сериале «Моя прекрасная няня» и полнометражном фильме «Наша Russia. Яйца судьбы». В материале «Радио 1» расскажем, что известно о погибшем актере.
Биография Владимира МоргуноваВладимир Моргунов родился 20 декабря 1980 года. В 2004 году окончил РАТИ-ГИТИС по специальности актёр драматического театра и кино.
Два года трудился в Московском театре «У Никитских ворот».
Дебютировал на экране в 2004 году в роли Кости в фильме «Дорогая Маша Березина»
Последние годы жизни Моргунов отошёл от активной актёрской деятельности, и больше сосредоточился на работе ведущего, выступая на различных частных мероприятиях.
Причины смерти Владимира МоргуноваВладимир Моргунов скончался 16 сентября 2024 года, сообщили друзья актера на его странице в социальных сетях. Прощание с ним состоялось через два дня в городе Малоярославец Калужской области. Общественность узнала о кончине артиста только 21 сентября.
Причины такого раннего ухода не сообщаются.
Фото: istock / SergeyPankratov
Фильмография Владимра БерезинаМоргунов снимался в фильмах «Кто в доме хозяин?», «Дорогая Маша Березина», «Дом кувырком» и других картинах.
Снялся в трех сериях сериала «Моя прекрасная няня». В эпизоде «Старые добрые времена» (26 серия) он исполнил роль фотографа, в 47 серии («Что наша жизнь – игра!») – ассистента режиссера, а в 76 серии («Пансионат») сыграл Олега.
Также исполнил роль в эпизоде фильма «Наша Russua. Яйца Судьбы».
Личная жизнь Владимира МоргуноваДостоверных сведений о семье Владимира Моргунова нет.
В сети есть некоторое количество фото Владимира. Несмотря на то, что он был актером и ведущим, аккаунты его соцсетей практически не велись.
До этого сообщалось, что в семье известной певицы Ирины Понаровской произошла трагедия — ушел из жизни ее единственный сын Энтони Родд. Его отцом был американский музыкант. Пара долгое время не могла стать родителями, поэтому их ребенок был окружен большой любовью и заботой. Что произошло с молодым наследником артистки — читайте в материале «Радио 1».
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