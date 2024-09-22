В 43 года умер актёр из «Моей прекрасной няни» Владимир Моргунов: что об этом известно

Российский актёр Владимир Моргунов ушел из жизни в самом расцвете сил, на 43-м году жизни. Самыми известными работами Моргунова стали роли в сериале «Моя прекрасная няня» и полнометражном фильме «Наша Russia. Яйца судьбы». В материале «Радио 1» расскажем, что известно о погибшем актере.