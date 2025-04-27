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На 74-м году жизни скончался актер из «Людоеда» и «Кингсайза» Славомир Крыньский

Славомир Крыньский (Фото: кадр из фильма «Кингсайз»)

Славомир Крыньский (Фото: кадр из фильма «Кингсайз»)

Польский режиссер, сценарист и актер Славомир Крыньский умер на 74-м году жизни, сообщило издание Super Express.
Известно, что режиссер ушел из жизни 25 апреля. Однако причина и детали его кончины не раскрываются.

Славомир Крыньский трудился над созданием картин «Ребенок счастья», «Книга великих желаний», «Любовные письма», «Подозрительные влюбленные» и «Это не то, что ты думаешь, лапочка». Как актер он играл в фильмах «Людоед» и «Кингсайз».

Ранее стало известно, что народный артист Российской Федерации, Башкортостана и Татарстана Фидан Гафаров скончался на 78-м году жизни. О кончине актера сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Политик обратил внимание, что смерть Гафарова из жизни — большая потеря многих людей.

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#смерть
#актёр
#режиссёр
Скончался народный артист РФ Фидан Гафаров
27 апреля 2025, 16:59

Фидан Гафаров (Фото: кадр из фильма «Всадник на золотом коне»)

Народный артист Российской Федерации, Башкортостана и Татарстана Фидан Гафаров скончался на 78-м году жизни, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в Телеграм-канале.
Хабиров обратил внимание, что кончина Гафарова из жизни — большая потеря многих людей.

«Фидан Сафич всегда был в нашей жизни. Сегодня для меня лично и для всей республики огромная потеря», — уточнил глава Башкирии.

Стоит напомнить, что Фидан Гафаров появился на свет в октябре 1947 года. В 19 лет он выпустился из Уфимского училища искусств и стал актером Башкирского академического театра драмы имени Гафури.

Как артист он дебютировал в драме «Песнь о любви», потом исполнил роль Алтындуга в картине «Всадник на золотом коне».

Ранее сообщалось, что канадский актер, драматург, писатель и театральный деятель Жан-Клод Джермейн умер на 86-м году жизни.

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#смерть
#артист
#актёр
#башкирия
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Ушел из жизни писатель и актер Жан-Клод Джермейн
27 апреля 2025, 15:51

Фото: iStock/ Jack Holliday

Канадский актер, драматург, писатель и театральный деятель Жан-Клод Джермейн умер на 86-м году жизни. О произошедшем сообщило Radio Canada, ссылаясь на дочь литератора Кристин Джермейн.
Что стало причиной кончины артиста, пока не раскрывается. Канадца называют прекрасным актером, оставившим заметный след в развитии театрального искусства страны. Еще Джермейн активно преподавал.

Жан-Клод появился на свет в 1939 году. В молодости он работал репортером, колумнистом и редактором. В 1969 году Джермейн основал театральную компанию. Позднее артист стал сниматься в кино и публиковать свои произведения как писатель. Жан-Клод Джермейн представил публике «Короля низких цен», «Школу грез», «Монреальскую мыльную оперу» и «Канадскую чуму».

Ранее сообщалось, что английский актер театра, кино и телевидения Филип Колин Лори умер на 89-м году жизни.

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#смерть
#кино
#актёр
#писатель
#артист
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Скончался актер Филипп Колин Лори из сериала «Война и мир»
27 апреля 2025, 14:13

Филипп Колин Лори (Фото: кадр из сериала «Домашние очаги»)

Английский актер театра, кино и телевидения Филип Колин Лори умер на 89-м году жизни, сообщила телекомпания ITV, ссылаясь на представителя семьи.
Уточнялось, что Филипп Колин Лори ушел из жизни 25 апреля. Причина и детали смерти Лори не раскрываются.

Публика знала актера по роли в популярном британском телесериале «Улица коронации», в котором он появлялся с самого первого эпизода в 1960 году, а потом возвращался к роли вплоть до 2014 года. Этот перерыв в участии артиста зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса.

Лори появился на свет в 1936 году в Ланкашире и учился в Королевской академии драматического искусства в Лондоне. Он начал свой карьерный путь в конце 1950-х годов. Еще Филипп Колип снялся в мини-сериале «Война и мир» 1972 года с Энтони Хопкинсом. В 1963 году Лори также выпустил поп-сингл I Might Have Known, который он записал на студии Abbey Road, но пластинка не вошла в чарты.

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#смерть
#актёр
#сериал
#кино
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Спорткары, несколько миллиардов долларов и 57 тысяч квадратных метров имущества: что оставил наследникам Зураб Церетели
23 апреля 2025, 06:29

Зураб Церетели (Фото: iStock/Кристина Кормилицына)

В ночь на 22 апреля скончался легендарный скульптор Зураб Церетели. Как оказалось, своим творчеством художник смог заработать многомиллиардное наследство. Что именно может перейти родственникам скульптора по наследству, читайте в этом материале.
Как пишет Starhit, еще в конце 00-х появилась информация, что состояние Церетели оценивается в 2 миллиарда долларов. По всей видимости, эту сумму скульптор смог увеличить. В собственности художника числиться 57 тысяч квадратных метров имущества. В его числе земельные участки, помещения музея и частные дома.

В России создадут ремейк сериала «Богатые тоже плачут»
В России создадут ремейк сериала «Богатые тоже плачут»

К тому же Церетели был владельцем квартиры в элитном доме в центре Москвы. В здании модно приобрести трехкомнатное и четырехкомнатное жилье. Художник объединил две соседние квартиры, что позволило ему владеть имуществом в 150 миллионов рублей. Внутри квартиры есть и дорогостоящие антикварные вещи.

Что еще поражает воображение, так это автопарк скульптора. В гараже Церетели стояли пять автомобилей Mercedes, два Rolls-Royce и один Bentley. Общая стоимость машин превышает 100 миллионов рублей.

Известно и об официальном годовом доходе творца. Художник зарабатывал свыше 60 миллионов рублей в год.

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В России создадут ремейк сериала «Богатые тоже плачут»
Мексика и Россия обсуждают создание ремейка сериала «Богатые тоже плачут»
19 апреля 2025, 04:54

Фото: iStock/diegograndi

В России может появится ремейк мексиканского сериала «Богатые тоже плачут», что обсуждается между Мехико и Москвой. Об этом заявил посол Мексики в российской столице Эдуардо Вильегас Мехиас.
«Сейчас идут переговоры о возможности создания российской версии известных мексиканских сериалов «Богатые тоже плачут» или «Взгляда женщины». Речь идет о том, чтобы снять российскую версию с российскими актерами в Мексике. Но не исключено, что съемки могут пройти и в Москве», — рассказал дипломат РИА Новости.

Данный вопрос уже обсуждался с российскими продюсерами. Переговоры об этом вел мексиканский сценарист Эпигменио Ибарра.

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