На 74-м году жизни скончался актер из «Людоеда» и «Кингсайза» Славомир Крыньский

Уточнялось, что Филипп Колин Лори ушел из жизни 25 апреля. Причина и детали смерти Лори не раскрываются.Публика знала актера по роли в популярном британском телесериале «Улица коронации», в котором он появлялся с самого первого эпизода в 1960 году, а потом возвращался к роли вплоть до 2014 года. Этот перерыв в участии артиста зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса.Лори появился на свет в 1936 году в Ланкашире и учился в Королевской академии драматического искусства в Лондоне. Он начал свой карьерный путь в конце 1950-х годов. Еще Филипп Колип снялся в мини-сериале «Война и мир» 1972 года с Энтони Хопкинсом. В 1963 году Лори также выпустил поп-сингл I Might Have Known, который он записал на студии Abbey Road, но пластинка не вошла в чарты.