На 74-м году жизни скончался актер из «Людоеда» и «Кингсайза» Славомир Крыньский

Славомир Крыньский (Фото: кадр из фильма «Кингсайз»)
Польский режиссер, сценарист и актер Славомир Крыньский умер на 74-м году жизни, сообщило издание Super Express.
Известно, что режиссер ушел из жизни 25 апреля. Однако причина и детали его кончины не раскрываются.
Славомир Крыньский трудился над созданием картин «Ребенок счастья», «Книга великих желаний», «Любовные письма», «Подозрительные влюбленные» и «Это не то, что ты думаешь, лапочка». Как актер он играл в фильмах «Людоед» и «Кингсайз».
Ранее стало известно, что народный артист Российской Федерации, Башкортостана и Татарстана Фидан Гафаров скончался на 78-м году жизни. О кончине актера сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Политик обратил внимание, что смерть Гафарова из жизни — большая потеря многих людей.
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Славомир Крыньский трудился над созданием картин «Ребенок счастья», «Книга великих желаний», «Любовные письма», «Подозрительные влюбленные» и «Это не то, что ты думаешь, лапочка». Как актер он играл в фильмах «Людоед» и «Кингсайз».
Ранее стало известно, что народный артист Российской Федерации, Башкортостана и Татарстана Фидан Гафаров скончался на 78-м году жизни. О кончине актера сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Политик обратил внимание, что смерть Гафарова из жизни — большая потеря многих людей.
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Ольга Енгалычева