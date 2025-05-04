В Москве проходит церемония прощания с заслуженной артисткой России Ириной Костровой

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В Москве началась церемония прощания с заслуженной артисткой России, солисткой «Москонцерта» Ириной Костровой. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что церемония проходит в здании «Москонцерт-холла».
Костровой не стало 1 мая в возрасте 102 лет. На сайте «Москонцерта» в день смерти артистки появилось сообщение, в котором её назвали мастером художественного слова и человеком невероятном жизненной силы. До последних дней актриса оставалась в строю.
Кострова родилась в Москве 4 апреля 1923 года. Она – ветеран Великой Отечественной войны. Служила в Железнодорожном театре Марии Кнебель, «Ленкоме» и Театре на Таганке. Актриса выступала с поэтическими программами, в ходе которых читала стихи Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Бориса Пастернака и многих других.
В 1999 году Костровой было присвоено звание заслуженной артистки России.
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Костровой не стало 1 мая в возрасте 102 лет. На сайте «Москонцерта» в день смерти артистки появилось сообщение, в котором её назвали мастером художественного слова и человеком невероятном жизненной силы. До последних дней актриса оставалась в строю.
Кострова родилась в Москве 4 апреля 1923 года. Она – ветеран Великой Отечественной войны. Служила в Железнодорожном театре Марии Кнебель, «Ленкоме» и Театре на Таганке. Актриса выступала с поэтическими программами, в ходе которых читала стихи Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Бориса Пастернака и многих других.
В 1999 году Костровой было присвоено звание заслуженной артистки России.
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Анастасия Чинкова