Скончалась одна из ведущих художников по костюмам российского кино
Выдающийся художник по костюмам, член Союза кинематографистов РФ Наталья Иванова скончалась в возрасте 79 лет. О трагической новости сообщили на официальном сайте Союза
Иванова родилась 12 июля 1947 года в Москве, позже окончила Московское художественное училище памяти 1905 года по специальности «художник-оформитель». С 1968 года она работала на киностудии «Мосфильм». Её дебютной работой как художника по костюмам стал фильм Алексея Сахарова «Вкус хлеба» (1979).
В пресс-службе Союза кинематографистов РФ отметили, что Иванова была лауреатом Государственной премии России и незаменимым профессионалом. Будучи одним из ведущих художников по костюмам российского кино, она внесла значительный вклад в его историю. Среди известных картин, над которыми работала Иванова, — «Утомлённые солнцем», «Сибирский цирюльник», «Жестокий романс», «Орда» и другие.
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