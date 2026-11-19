19 ноября 2026, 00:37

Выдающийся художник по костюмам Наталья Иванова скончалась в возрасте 79 лет

Наталья Иванова (Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости)

Выдающийся художник по костюмам, член Союза кинематографистов РФ Наталья Иванова скончалась в возрасте 79 лет. О трагической новости сообщили на официальном сайте Союза