В Подмосковье тела женщины и малыша обнаружили под окнами жилой многоэтажки
В подмосковных Люберцах под окнами жилой многоэтажки обнаружили тела женщины и маленького ребёнка. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно материалу, трагедия произошла сегодня вечером в ЖК «Островцы» на улице Подмосковной. Мать с малышом нашли местные жители, которые тут же вызвали скорую помощь и полицию.
Точные причины произошедшего выясняются. Уточняется, что женщина не проживала в этом ЖК. Кроме того, за несколько часов до случившегося её видели в магазине.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Мурманской области семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом. Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером в Кольском районе на 13-м километре автодороги «Кола — Серебрянские ГЭС». Подробности читайте здесь.
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