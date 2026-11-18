18 ноября 2026, 23:32

Тренер Опальницкий: Регулярные физические нагрузки помогут легче переносить напряжение

Фото: iStock/fizkes

Регулярные физические нагрузки облегчают борьбу с повседневным напряжением. Это связано с тем, что они переключают внимание с рабочих задач на движение и собственные ощущения, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» тренер-партнёр сети фитнес-клубов DDX Fitness Артём Опальницкий.





Он уточнил, что тренировки являются лишь одним из элементов заботы о себе, а не универсальным средством от стресса. Чтобы от них был положительный эффект, каждому человеку очень важно подобрать для себя такую нагрузку, после которой остаётся бодрость, а не истощение.



