Тренер объяснил, какая физическая активность помогает легче переносить стресс
Тренер Опальницкий: Регулярные физические нагрузки помогут легче переносить напряжение
Регулярные физические нагрузки облегчают борьбу с повседневным напряжением. Это связано с тем, что они переключают внимание с рабочих задач на движение и собственные ощущения, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» тренер-партнёр сети фитнес-клубов DDX Fitness Артём Опальницкий.
Он уточнил, что тренировки являются лишь одним из элементов заботы о себе, а не универсальным средством от стресса. Чтобы от них был положительный эффект, каждому человеку очень важно подобрать для себя такую нагрузку, после которой остаётся бодрость, а не истощение.
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Начинать силовые занятия тренер советует с комфортного уровня, следя за техникой и постепенно усложняя программу. Упражнения такого типа очень полезны. Они не просто укрепляют мышцы, но и наиболее эффективны в снижении симптомов тревоги и улучшении настроения.
Аэробные нагрузки, например бег, развивают общую выносливость, учат терпению, помогают справляться с внутренним беспокойством, способствуют крепкому сну и психическому благополучию. Йога и дыхательные практики помогают замедлиться, сосредоточиться на движениях и расслабиться, что особенно важно при высоком темпе жизни.
Опальницкий советует начинать с двух-трёх занятий в неделю или коротких прогулок и выбирать тот формат, который нравится. Также стоит помнить о правильном питании и не забывать про дни отдыха.