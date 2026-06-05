Скончалась певица Валентина Игнатьева
Советская и российская певица и актриса Валентина Игнатьева скончалась 4 июня на 78-м году жизни после продолжительной болезни. О смерти артистки в социальной сети сообщил её сын.
За свою карьеру она была солисткой Государственного эстрадного оркестра РСФСР под управлением Леонида Утёсова. Кроме того, выступала с известными советскими ансамблями, включая «Весёлые ребята» и работала в Москонцерте.
«Сегодня 4 июня 2026 года умерла моя мамочка — советская и российская певица и актриса Игнатьева Валентина Васильевна. Покойся с миром, мамочка», — говорится в посте.Игнатьева также снималась в кино. Одной из самых ярких её актерских работ стала роль в советско-швейцарской драме «Бархатный сезон». Помимо этого, она исполняла вокальные партии для фильмов и музыкальных постановок, среди которых «Маленькие трагедии», «Фронт в тылу врага» и ряд популярных советских сказок.
Прощание и отпевание знаменитости пройдут 7 июня в 12:00 в храме Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах в Москве. Похоронят Валентину Игнатьеву на Ястребковском кладбище.