Скончалась певица Валентина Игнатьева

05 июня 2026, 12:58

Фото: istockphoto/izzzy71

Советская и российская певица и актриса Валентина Игнатьева скончалась 4 июня на 78-м году жизни после продолжительной болезни. О смерти артистки в социальной сети сообщил её сын.





За свою карьеру она была солисткой Государственного эстрадного оркестра РСФСР под управлением Леонида Утёсова. Кроме того, выступала с известными советскими ансамблями, включая «Весёлые ребята» и работала в Москонцерте.





«Сегодня 4 июня 2026 года умерла моя мамочка — советская и российская певица и актриса Игнатьева Валентина Васильевна. Покойся с миром, мамочка», — говорится в посте.