Скончалась звезда бродвейских постановок Дженнифер Хармон

19 мая 2026, 22:35

Page Six: Актриса Дженнифер Хармон умерла на 83-м году жизни

Фото: istockphoto/izzzy71

В возрасте 82 лет скончалась американская актриса Дженнифер Хармон, известная зрителям по участию в мыльных операх и бродвейским постановкам. О смерти артистки сообщила её семья в заявлении, опубликованном на мемориальном сайте, информирует Page Six.





Причина смерти не разглашается. Дата и место прощания со звездой пока не называются.



Дженнифер Хармон родилась 3 декабря 1943 года в Пасадене (штат Калифорния), но выросла в Новом Орлеане. Она окончила Университет Миссисипи и Мичиганский университет, после чего переехала в Нью-Йорк, где начала карьеру на Бродвее. В 1965 году Хармон сыграла в возобновлённой постановке мюзикла «You Can’t Take It With You», а затем участвовала и в других театральных проектах.



Телевизионную известность знаменитости принесла роль Кристин в сериале «Как пережить брак», который выходил на канале NBC в 1974–1975 годах. Позже она вошла в актёрский состав культовой мыльной оперы «Одна жизнь, чтобы жить», где исполнила роль Кэти Крейг Лорд.



