Скончалась солистка Мариинского театра Ирина Генслер

25 октября 2026, 07:58

Умерла заслуженная артистка РСФСР и солистка Мариинского театра Ирина Генслер

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Советская балерина, солистка Кировского театра (ныне Мариинского), заслуженная артистка РСФСР Ирина Генслер скончалась на 97-м году жизни. Об этом проинформировали в пресс-службе Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой.