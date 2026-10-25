Скончалась солистка Мариинского театра Ирина Генслер
Советская балерина, солистка Кировского театра (ныне Мариинского), заслуженная артистка РСФСР Ирина Генслер скончалась на 97-м году жизни. Об этом проинформировали в пресс-службе Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой.
27 октября в 14:30 по московскому времени в Троицком соборе состоится церемония прощания и отпевания Генслер. Похороны пройдут на Громовском кладбище в Московском районе Санкт-Петербурга.
Артистка получила образование в Ленинградском хореографическом училище в 1948 году. Её учителями были Агриппина Ваганова и Игорь Бельский. Более тридцати лет она выступала в качестве солистки в Театре оперы и балета имени С. М. Кирова.
До 2024 года Ирина Георгиевна занимала должность профессора в Академии русского балета имени Агриппины Вагановой. В рамках своей работы она сосредоточилась на сохранении уникального наследия русского и советского характерного танца.
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