Умер актёр из культового фильма ужасов «Чужой»

23 октября 2026, 03:43

Американский актёр Том Скеррит умер в возрасте 93 лет

Фото: iStock/pamelasphotopoetry

Американский актёр Том Скеррит, сыгравший заметные роли в фильмах «Чужой» и «Лучший стрелок», скончался на 94‑м году жизни. Об этом сообщил журнал Hollywood Reporter, ссылаясь на заявление семьи артиста.