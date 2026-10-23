Умер актёр из культового фильма ужасов «Чужой»
Американский актёр Том Скеррит, сыгравший заметные роли в фильмах «Чужой» и «Лучший стрелок», скончался на 94‑м году жизни. Об этом сообщил журнал Hollywood Reporter, ссылаясь на заявление семьи артиста.
На протяжении шестидесяти лет творческой карьеры Скеррит воплащял на экране решительных и сильных мужчин. Нередко это были персонажи на ответственных должностях. Его узнаваемый облик — мужественная внешность и характерные густые усы — стал частью кинематографического образа эпохи.
Стоит отметить, что сначала Скеррит отказался от роли капитана корабля «Ностромо» в культовом «Чужом» (1979). Его беспокоило, что основной бюджет ленты уйдёт на спецэффекты, но позже он передумал. Решающим аргументом стало то, что постановщиком картины выступил Ридли Скотт.
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