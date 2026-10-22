Умерла обладательница «Оскара» и легенда Голливуда Ева Мари Сейнт
Голливудская актриса Ева Мари Сейнт скончалась на 103-м году жизни. Об этом пишет People.
По данным СМИ, ссылающегося на свидетельство о смерти, причиной её ухода стали остановка сердца и дыхания. Среди сопутствующих факторов медики указали старческую деменцию, артериальную гипертензию, гипертиреоз и эмболию.
Ева Мари Сэйнт родилась 4 июля 1924 года в Ньюарке (штат Нью-Джерси). Её путь в кино начался в 1954 году с драмы Элиа Казана «В порту», где она работала на одной площадке с Марлоном Брандо. Дебют оказался по-настоящему звёздным: за роль Эди Дойл актриса получила «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана».
Ещё одной яркой работой в фильмографии Сэйнт стал триллер Альфреда Хичкока «К северу через северо-запад» (1959), где её партнёром был Кэри Грант. В дальнейшем актриса снялась в таких известных картинах, как «Исход» и «Большой приз», и в целом посвятила кинематографу около семи десятилетий. Помимо «Оскара», в копилке её наград — телевизионная премия «Эмми» за работу в мини-сериале «Такие же люди, как мы».
Сэйнт ушла из жизни 6 октября 2026 года в своём доме в Лос-Анджелесе в окружении родных. У актрисы остались двое детей — Даррелл и Лоретт, четверо внуков и двое правнуков.
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