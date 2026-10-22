Умерла обладательница «Оскара» и легенда Голливуда Ева Мари Сейнт

22 октября 2026, 14:36

People: Голливудская актриса Ева Мари Сейнт умерла в 102 года

Ева Мари Сейнт (Фото: кадр из фильма «В порту» (1954)

Голливудская актриса Ева Мари Сейнт скончалась на 103-м году жизни. Об этом пишет People.