Умер актер сериалов «Дальнобойщики» и «Метод» Владислав Толдыков
Умер актер Владислав Толдыков — звезда картин «Жить», «Майор» и «Метод». Об этом пишет Mash.
В августе этого года у артиста обнаружили рак полости рта четвёртой стадии. Он обратился к стоматологу из-за болей в десне. В октябре Владислав Владимирович провёл в больнице 11 дней.
Вечером 18 октября дочь актера дважды вызывала скорую помощь. Первый раз около шести вечера, потому что мужчине было трудно глотать, и боль распространялась на шею. Он отказался от госпитализации. Через два часа Толдыков потерял сознание. Приехавшие медики констатировали его смерть.
Владислав Владимирович начал курить в возрасте десяти лет и в последние годы выкуривал более пачки сигарет в день. Его общий стаж курения составляет около 55 лет.
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