Умер актер сериалов «Дальнобойщики» и «Метод» Владислав Толдыков

20 октября 2026, 17:11

Mash: Актер Владислав Толдыков скончался от онкологии

Владислав Толдыков (Фото: кадр из фильма «Жить»)

Умер актер Владислав Толдыков — звезда картин «Жить», «Майор» и «Метод». Об этом пишет Mash.