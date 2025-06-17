В Нальчике бездомный пес сам пришел в ветклинику за помощью
В Нальчике бездомный пес сам пришел в ветеринарную клинику за помощью, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Со слов ветеринаров, уличного пса заметили у дверей ветеринарной клиники, захворавшее животное ждало, когда кто-нибудь выйдет. Работники не смогли отказать псу в помощи: провели тщательный осмотр, удалили клещей и выяснили, что собака хромает на одну ногу. Хвостатому диагностировали артрит. Ему назначили недельный курс лечения.
Пациента прозвали Барбосом. Пес каждый день приходил в клинику на уколы. Недавно курс лечения закончили. Сейчас животное без боли наступает на лапу.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области собака помогла найти пенсионера, который провёл в лесу шесть дней. К поисковой операции были привлечены порядка ста человек, включая поисковиков на лошадях, а также воздушные и подводные дроны.
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