Никита Михалков рассказал, как относится к покинувшим Россию артистам
Режиссер Михалков заявил, что не верит извинениям покинувших Россию артистов
Российский кинорежиссер Никита Михалков раскритиковал артистов, которые сначала покинули Россию, а после вернулись в страну с извинениями. По его мнению, большинство из них приезжают исключительно из-за финансовых трудностей за границей.
«Есть такая артистка (Ирина — прим. ред.) Горбачева, которая поначалу исполнила весь, так сказать, танец релоканта. Сегодня она сделала пронзительный спектакль. И это — откровение, в которое я верю», — цитирует слова Михалкова NEWS.ru.Он также отметил, что некоторые артисты меняют свою позицию не из-за прозрения, а из-за «бытовых неудобств».
«Ощутив войну на своей шкуре в Израиле или поняв, что не на что купить хлеба с маслом, быть вынужденным объявлять о возможности и желании выступить где угодно, но за деньги — это результат не прозрения, а бытовых неудобств», — добавил режиссер.При этом он добавил, что с уважением относится к российской певице Диане Арбениной, пересмотревшей свои взгляды относительно российско-украинского кризиса. Кроме того, кинодеятель призвал лишить источника дохода артистов, что продолжают зарабатывать в России, оставаясь за рубежом.