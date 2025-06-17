Никита Михалков рассказал, как относится к покинувшим Россию артистам

17 июня 2025, 16:21

Режиссер Михалков заявил, что не верит извинениям покинувших Россию артистов

Никита Михалков (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Российский кинорежиссер Никита Михалков раскритиковал артистов, которые сначала покинули Россию, а после вернулись в страну с извинениями. По его мнению, большинство из них приезжают исключительно из-за финансовых трудностей за границей.







«Есть такая артистка (Ирина — прим. ред.) Горбачева, которая поначалу исполнила весь, так сказать, танец релоканта. Сегодня она сделала пронзительный спектакль. И это — откровение, в которое я верю», — цитирует слова Михалкова NEWS.ru.

«Ощутив войну на своей шкуре в Израиле или поняв, что не на что купить хлеба с маслом, быть вынужденным объявлять о возможности и желании выступить где угодно, но за деньги — это результат не прозрения, а бытовых неудобств», — добавил режиссер.