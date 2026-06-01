Скончалась заслуженная артистка России Лариса Жуковская
В возрасте 88 лет ушла из жизни заслуженная артистка России, актриса МХАТ им. М. Горького Лариса Жуковская. Она скончалась, не дожив менее двух недель до своего 89-летия, сообщает aif.ru.
По некоторым данным, знаменитости не стало в результате продолжительной болезни. Другой информации нет.
Лариса Александровна Жуковская родилась 13 июня 1937 года. В 1959 году окончила ГИТИС (курс И.М. Раевского), а с 1961 года служила в труппе МХАТ им. М. Горького. После разделения коллектива в 1987-м осталась в театре под руководством Татьяны Дорониной.
В кино звезда дебютировала в 1956 году и за время карьеры снялась в двух десятках фильмов. Среди её самых известных работ — княжна Воронова в «Анне Карениной» и княжна Безухова в киноэпопее «Война и мир».
Читайте также: